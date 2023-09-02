Показала спину россиянке: Костюк не пожала руку представительнице страны-агрессора на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе успешно выступают в парном разряде US Open-2023. Во втором круге им противостояли россиянка Ирина Хромачева и австралийка Дарья Севилл.

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Ирина Хромачева / Дарья Севилл ( – / Австралия) 6:2, 6:2

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе по итогам двух сетов обыграли дуэт Ирины Хромачевой из России и австралийки Дарьи Севилл на Открытом чемпионате США. Украинка и румынка впервые с июня этого года выиграли два матча подряд, пишет 24 Канал.

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После окончания матча парного разряда Марта Костюк у сетки пожала руку австралийке и демонстративно проигнорировала Хромачеву – представительницу страны-террориста. Украинка развернулась спиной, когда Хромачева приблизилась к теннисистке.

Костюк в очередной раз не пожала руку россиянке: смотрите видео

Напомним, что в матче первого круга бывшая украинская теннисистка Марина Заневская, представляющая Бельгию, отказалась пожимать руку белоруске Арине Сабаленко. После матча уроженица Одессы объяснила свое поведение.

В 1/8 финала парного разряда US Open-2023 Марта Костик и Елена-Габриэла Русе сыграют против победительниц матча американок Кори Гауфф – Джессика Пегула и испанки Кристины Букши и Александры Пановой из России.