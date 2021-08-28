Костюк обидно проиграла россиянке в прерванном четвертьфинале в США

Марта Костюк не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 250 в Чикаго (США). Украинская теннисистка в прерванном матче уступила россиянке Варваре Грачевой.

Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)

Теннисистки во второй раз вышли на корт в этом же матче. Ранее поединок был прерван из-за резкого наступления темноты. Первый сет с камбэком взяла Марта Костюк – 7:6.

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Встреча была возобновлена со второй партии со счета 3:5 в пользу россиянки. Однако перерыв не стал полезным для украинки. Грачева довела партию до победы, выиграв еще один гейм с двумя брейками – 3:6.

Последняя решающая партия началась с двух геймов для Варвары – 0:2. Марта на протяжении всего сета пыталась догнать соперницу. И ей это удалось в восьмом гейме, который она взяла под ноль – 4:4. Однако этот гейм стал последним победным для Костюк в игре.

Грачева взяла два подряд розыгрыша под ноль и вышла в полуфинал турнира – 4:6. В этот же день россиянка сыграла в 1/2 против Ализе Корне, которой уступила.

Марта Костюк имела все шансы попробовать сделать финал украинским, но не в этот раз. 19-летняя украинка остановилась на стадии четвертьфинала.

За матч Костюк сделала три подачи на вылет, аж 8 двойных ошибок и отыграла 58% брейк-пойнтов.

В финале турнирную WTA 250 сыграет другая украинка Элина Свитолина и Ализе Корне. Решающий матч состоится 28 августа.