Вслед за матчем Свитолиной

Теннисистки успели провести на корте 1 час и 52 минуты. Первый сет был за Мартой Костюк – 7:6. Только на тай-брейке украинская теннисистка смогла вырвать первую партию.

Примечательно Свитолина легко вышла в полуфинал в США, отдав сопернице всего один гейм: видео

Во втором сете россиянка повела в счете 0:2. В течение чуть ли не всей партии 19-летняя теннисистка из Украины догоняла соперницу. При счете 3:5 в пользу Варвары Грачевой матч был досрочно остановлен.

Причина – резкое наступления темноты. Такие же неблагоприятные погодные условия были и в поединке 1/8 финала Элина Свитолиной против представительницы Франции Фионы Ферро.

Матч Костюк – Грачева будет доигран 27 августа. Ориентировочное начало встречи 19:30. В этот же день будут проведены матчи 1/2 финала.

Теннисистки трижды встречались на корте. Во всех матчах победу праздновала украинка.

Элина Свитолина вышла в полуфинал соревнований, где встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.

Победительница этого поединка выйдет в полуфинал турнира в Чикаго, где сыграет против Ализе Корне (Франция).

Костюк – Грачева видеообзор