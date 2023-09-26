Дарья Касаткина – Марта Костюк (Украина) 1:2 (3:6, 6:4, 6:3)

Украинской теннисистке противостояла "нейтральная" Дарья Касаткина, которая имеет статус первой ракетки России и занимает 13-е место в рейтинге WTA. Соперницы провели очень ровный матч, судьба которого решалась в третьем сете, пишет 24 Канал.

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В первой партии соперницы уверенно брали свою подачу, а решающим стал четвертый гейм, в котором Марте удалось совершить брейк. Это был единственный брейк-поинт на двух соперниц в течение сета. В итоге 6:3 в пользу Костюк.

Следующий сет был почти полной противоположностью первому. Соперницы не могли защитить теперь свою подачу и только однажды это удалось сделать Дарье Касаткиной в седьмом гейме, что позволило ей победить со счетом 6:4.

Судьба матча решалась в третьем сете. В двух стартовых геймах соперницы взяли по своей подаче, после чего снова пошел ряд из 4 брейков. В конце Касаткина все же совершила победный рывок и победила со счетом 6:3.

Всего теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Костюк совершила 6 эйсов при 3 двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и выиграла лишь 6 из 14 геймов на своей подаче.

Справка. Таким образом, на турнире в Токио Украину осталась представлять только Ангелина Калинина. Во втором круге 28 сентября она сыграет с пятой сеяной Каролин Гарсией.