Эшлин Крюгер (США) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (3:6, 1:6)

Вторая ракетка Украины успешно стартовала на турнире в Токио. Ангелина остановила победную серию американской теннисистки, которая за неделю до этого выиграла титул WTA 250 в Осаке, пишет 24 Канал.

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В первой половине стартового сета Крюгер пыталась навязывать борьбу Калининой. Она после счета 1:3 сделала брейк и сравняла до 3:3, дальше сразу отдала свою подачу, но в следующем гейме имела 4 брейк-поинта. Однако Калинина собралась и в дальнейшем не оставляла сомнений в победительнице матча.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:3, а во втором ее соперница взяла только гейм престижа при счете 0:5.

Всего теннисистки провели на корте чуть больше часа. Калинина совершила 3 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 5 из 6 брейк-поинтов и выиграла 7 из 8 геймов на своей подаче.

Далее Ангелина Калинина встретится с пятой сеяной Каролин Гарсией.

Справка. Свой первый матч на турнире Марта Костюк сыграет против нейтральной Дарьи Касаткиной. Матч состоится 26 сентября ранее 4:00 по киевскому времени.

Смотрите видеообзор матча Крюгер – Калинина