Дар'я Касаткіна – Марта Костюк (Україна) 1:2 (3:6, 6:4, 6:3)

Українській тенісистці протистояла "нейтральна" Дар'я Касаткіна, яка має статус першої ракетки Росії та посідає 13 місце в рейтингу WTA. Суперниці провели дуже рівний матч, доля якого вирішувалася у третьому сеті, пише 24 Канал.

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У першій партії суперниці впевненно брали свою подачу, а вирішальним став четвертий гейм, у якому Марті вдалося зробити брейк. Це був єдиний брейк-поінт на двох суперниць протягом сету. У результаті, 6:3 на користь Костюк.

Наступний сет був майже повною протилежністю першому. Суперниці не могли захистити тепер свою подачу й лише одного разу це вдалося зробити Дар'ї Касаткіній у сьомому геймі, що дозволило їй перемогти з рахунком 6:4.

Доля матчу вирішувалася у третьому сеті. У стартових двох геймах суперниці взяли по своїй подачі, після чого знову пішла низка з 4 брейків. Наприкінці Касаткіна все ж таки зробила переможний ривок та перемогла з рахунком 6:3.

Усього тенісистки провели на корті майже 2 з половиною години. Костюк зробила 6 ейсів при 3 подвійних помилках, реалізувала 7 із 16 брейк-поінтів та виграла лише 6 із 14 геймів на своїй подачі.

Довідка. Таким чином на турнірі в Токіо Україну залишалася представляти тільки Ангеліна Калініна. У другому колі 28 вересня вона зіграє з п'ятою сіяною Каролін Гарсією.