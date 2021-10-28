Мона Бартель (Германия) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

1 час и 12 минут понадобилось Марте Костюк для того, чтобы стать четвертьфиналисткой турнира. 19-летняя киевлянка стала третьей участницей Украины, которая пробилась в четвертьфинал соревнований.

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Костюк в двух сетах одолела Бартель – 202-ю ракетку мира. Первый гейм на подаче Марты был за соперницей. Но больше на своей подаче украинка не ошибалась. Немка давала достойный бой Костюк. На теннисном корте были одни карусели. Теннисистки поочередно забирали розыгрыши. Ключевым стал девятый гейм, когда 19-летняя украинка с двумя брейками повела в партии – 4:5.

Следующий гейм на подаче немки также был за талантливой украинкой – 30:40. Бартель не удалось отыграть брейк-пойнт, поэтому Костюк добила соперницу и взяла партию – 4:6.

Второй сет начался с двух подряд геймов для теннисистки из Украины – 0:2. Мона не опустила руки и ликвидировала преимущество соперницы. Снова все развивалось по сценарию первой партии, когда теннисистки не отпускали друг друга – 4:4.

Костюк снова первой проявила характер и с брейком вышла вперед. Десятый гейм стал последним в матче и одним из самых продолжительных. Марта дважды отыграла брейк соперницы и взяла гейм на подаче немки – 4:6.

Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии. В этот раунд пробились другие украинки – Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Среди восьми четвертьфиналисток три украинки.

Любопытно! Если Цуренко и Калининой удастся выйти в полуфинал, украинки сыграют между собой уже в следующем раунде. При удачной игре украинские теннисистки вообще могут сделать "сине-желтый" финал.