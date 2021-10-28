Мона Бартель (Німеччина) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (4:6, 4:6)

1 година та 12 хвилин знадобилось Марті Костюк для того, щоб стати чвертьфіналісткою турніру. 19-річна киянка стала третьою учасницею від України, яка пробилась у чвертьфінал змагань.

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Костюк у двох сетах здолала Бартель – 202-гу ракетку світу. Перший гейм на подачі Марти був за суперницею. Але більше на своїй подачі українка не помилялась. Німкеня давала гідний бій Костюк. На тенісному корті були одні каруселі. Тенісистки по черзі забирали розіграші. Ключовим став дев'ятий гейм, коли 19-річна українка з двома брейками повела у партії – 4:5.

Наступний гейм на подачі німкені також був за талановитою українкою – 30:40. Бартель не вдалось відіграти брейк-пойнт, тому Костюк добила суперницю та взяла партію – 4:6.

Другий сет розпочався із двох поспіль геймів для тенісистки з України – 0:2. Мона не опустила руки та ліквідувала перевагу суперниці. Знову все розвивалось за сценарієм першої партії, коли тенісистки не відпускали одна одну – 4:4.

Костюк знову першою проявила характер та з брейком вийшла вперед. Десятий гейм став останнім у матчі та одним із найбільш тривалих. Марта двічі відіграла брейк суперниці та таки взяла гейм на подачі німкені – 4:6.

Марта Костюк вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Румунії. У цей раунду пробились інші українки – Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Серед восьми чвертьфіналісток аж три українки.

Цікаво! Якщо Цуренко та Калініній вдасться вийти у півфінал, то українки зіграють між собою вже у наступному раунді. За вдалої гри українські тенісистки й взагалі можуть зробити "синьо-жовтий" фінал.