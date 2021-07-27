Костевич – самая старшая призерка Олимпиады из Украины, Омельчук – в топ-3
Источник:Sport.ua
Во вторник, 27 июля, разыграли комплекты наград в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в Токио.
Записали свои фамилии в историю украинского спорта
Елена Костевич и Олег Омельчук принесли в копилку Украины третью бронзовую награду Олимпийских игр в Токио. Стрельцы были сильнее соперников из Сербии (16:12).
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Благодаря такому отличному результату они записали свои фамилии в историю самых старших призеров Олимпиады из Украины. Костевич получила медаль в возрасте 36 лет 104 дней. Она стала самой старшей украинской призеркой на Олимпийских играх среди женщин.
- Чемпионка мира смогла побить рекорд Елены Антоновой, которая специализировалась на метании диска, который держался долгих 13 лет (36 лет 63 дня) Тройку в таком интересном списке замыкает Елена Пахольчик (парусный спорт) – 35 лет 335 дней.
Омельчук ворвался в топ-3 такого рейтинга среди мужчин. На момент получения "бронзы" Олегу было 38 лет 50 дней. Старейшим призером Олимпийских игр из Украины остается представитель пулевой стрельбы Юрий Сухоруков. Он в 2008 году завоевал "серебро".Интересно! Третье место в таком списке занимает шпажист Игорь Рейзлин, который в Токио получил "бронзу". Спортсмен получил свою первую олимпийскую награду в возрасте 37 лет 168 дней.
- Для Костевич эта медаль стала уже четвертой в карьере. Спортсменка имеет звание олимпийской чемпионки, которое получила в Афинах (2004). Также она дважды поднималась на третье место подиума в Лондоне (2016).
- Для Омельчука эта награда стала первой.
- Днем ранее (26 июля) украинский шпажист Рейзлин неожиданно стал бронзовым призером в Токио. Он стал единственным, кто прошел первый круг и победил итальянца в бронзовом финале.