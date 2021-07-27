Костевич – самая старшая призерка Олимпиады из Украины, Омельчук – в топ-3

Во вторник, 27 июля, разыграли комплекты наград в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в Токио.

Записали свои фамилии в историю украинского спорта

Елена Костевич и Олег Омельчук принесли в копилку Украины третью бронзовую награду Олимпийских игр в Токио. Стрельцы были сильнее соперников из Сербии (16:12).

Стоит увидеть "Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото

Благодаря такому отличному результату они записали свои фамилии в историю самых старших призеров Олимпиады из Украины. Костевич получила медаль в возрасте 36 лет 104 дней. Она стала самой старшей украинской призеркой на Олимпийских играх среди женщин.

Чемпионка мира смогла побить рекорд Елены Антоновой, которая специализировалась на метании диска, который держался долгих 13 лет (36 лет 63 дня) Тройку в таком интересном списке замыкает Елена Пахольчик (парусный спорт) – 35 лет 335 дней.

Омельчук ворвался в топ-3 такого рейтинга среди мужчин. На момент получения "бронзы" Олегу было 38 лет 50 дней. Старейшим призером Олимпийских игр из Украины остается представитель пулевой стрельбы Юрий Сухоруков. Он в 2008 году завоевал "серебро".

Для Костевич эта медаль стала уже четвертой в карьере. Спортсменка имеет звание олимпийской чемпионки, которое получила в Афинах (2004). Также она дважды поднималась на третье место подиума в Лондоне (2016).

Для Омельчука эта награда стала первой.

Днем ранее (26 июля) украинский шпажист Рейзлин неожиданно стал бронзовым призером в Токио. Он стал единственным, кто прошел первый круг и победил итальянца в бронзовом финале.

Третье место в таком списке занимает шпажист Игорь Рейзлин, который в Токио получил "бронзу". Спортсмен получил свою первую олимпийскую награду в возрасте 37 лет 168 дней.