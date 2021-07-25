Костевич обидно остановилась в шаге от медалей Олимпиады в Токио

У неділю, 25 липня, відбувся фінал кульової стрільби з пневматичного пістолета на Олімпіаді-2020 у Токіо. Українка Олена Костевич зайняла прикре 4 місце.

Повторила судьбу Коростылева

Опытная 36-летняя Елена Костевич с шестым результатом пробилась в финал. Украинка получила возможность побороться за четвертую награду Олимпийских игр в своей карьере.

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В финале соревновались 8 спортсменов, которые выполнили две серии по 5 выстрелов. Спортсменка из худшим результатом первой покидала соревнования. С каждыми следующими двумя выстрелами одна участница с наименьшими очками останавливалась в борьбе за медали.

После пяти выстрелов Костевич набрала 49.5 очков и занимала 5 место среди восьми участниц. После первой серии украинка поднялась на третью призыва позицию с результатом 99.2. Лидерство захватила представительница ОКР.

В середине соревнований наша спортсменка сделала не лучшие две попытки, которые сразу опустили ее на 5 место – 137.8 баллов. Однако уже в следующей попытке выбила 10.8 и перепрыгнула на одну ступеньку выше. Лидером стала болгарская представительница Антуанетта Костадинова.

Главную борьбу наша опытная украинка вела с китаянкой Лин, неудачно использовала два выстрела и заняла 5 место. Украинка пробилась в топ-4, которые начинала борьбу за медали. К слову, до этой стадии пробился Павел Коростылев, который как раз замкнул четверку лидеров.

Судьбу Коростылева повторила и Костевич – 4 позиция. Елена с результатом 197.6 очков остановилась в шаге от медалей.

Спортсменка ОКР Виталина Бацарашкина благодаря провалу в последнем выстреле соперницы стала олимпийской чемпионкой. (240.3). За ее спиной расположилась болгарин Антуанетта Костадинова. "Бронзу" получила китаянка Ранксин Ян.

Результаты

Виталина Бацагашкина (ОКР) – 240.3 (олимпийский рекорд) Антуанетта Костадинова – 239.4 Ранксин Ян (Китай) – 218.0 Елена Костевич (Украина) – 197.6

Выступления на Олимпийских играх