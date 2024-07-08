Человеческие возможности безграничны, – Костадинова поздравила Магучих с побитием своего рекорда

В воскресенье, 7 июля, Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту. Это достижение ей покорилось на этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Париже.

Украинская легкоатлетка взяла высоту 2,10 метров и на один сантиметр превзошла результат предыдущей рекордсменки Стефки Костадиновой. Рекорд держался с 1987 года.

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Поздравление от болгарской чемпионки

Это событие прокомментировала бывшая болгарская легкоатлетка. Она поздравила Ярославу Магучих и заявила, что ее рекорд не мог держаться вечно:

Я рада, что мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин сейчас составляет 210 сантиметров. Я была уверена, что это когда-то произойдет. Достижение украинки Ярославы Магучих является историческим не только потому, что она побила рекорд, который держался 37 лет, но и потому, что эти 210 сантиметров доказывают, что человеческие возможности безграничны, и развеивают сомнения пессимистов с их заявлениями о том, что некоторые рекорды в легкой атлетике останутся навсегда.

Костадинова также рассказала о последней встрече с украинкой. Это произошло за месяц до исторического события и тогда она сказала Ярославе, что та уже готова к побитию мирового рекорда.

"Месяц назад в Риме я была среди официальных лиц, которые награждали Магучих после того, как она выиграла европейское "золото". Во время церемонии я крепко обняла ее и прошептала на ухо, что она готова к мировому рекорду. Мы даже посмеялись, потому что я ей сказала, что на Олимпиаде в Париже она могла бы прыгнуть на 2,07 метра, а потом нацелиться на 2,10 метра, и она это сделала здесь, прямо в Париже, незадолго до Олимпиады.

Я еще раз поздравляю Магучих, желаю ей новых побед и рекордов, но не перестаю верить, что когда-то рекорд снова станет болгарским. Есть определенный символизм в том факте, что новость дошла до меня в Риме, где 37 лет назад я прыгнула на 209 сантиметров. Теперь Магучих прыгнула на 2,10 метра в Париже, где, возможно, также символично Олимпийские игры начинаются через несколько дней", – сказала Костадинова.

. Свой рекорд Стефка Костадинова установила в 1987 году на чемпионате мира в Риме. С 2005 года она является президентом Болгарского олимпийского комитета.

Напомним, что Олимпиада-2024 начнется 26 июля. На предыдущих Играх в Токио Ярослава Магучих завоевала "бронзу".