В Риме состоялись финальные соревнования по женским прыжкам на чемпионате Европы по легкой атлетике. На турнире по прыжкам в высоту приняли участие две украинки, пишет 24 Канал.

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Вторая подряд победа Магучих

В квалификации вылетели Юлия Левченко и Юлия Чумаченко. Зато Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу.

В конце концов каждой из украинок удалось покорить высоту 1,95 метра. Это позволило каждой из них оказаться в топ-тройке финала. Впрочем, следующий уровень в 1,97 метра Геращенко покорить не смогла.

Однако это не помешало Ирине взять бронзу. В свою очередь Магучих вела борьбу за золото с Ангелиной Топич из Сербии. Украинка с первой попытки взяла высоту 1,99 метра.

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Топич же решила пропустить эту отметку и пошла покорять 2,01 метра. Но там сербка потерпела неудачу и довольствовалась серебром. Магучих же смогла преодолеть 2,01 метра со второй попытки.

Для Ярославы это уже второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике подряд. Кроме того, Магучих стала лишь третьей легкоатлеткой в истории, которой удалось дважды выиграть Евро.