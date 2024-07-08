Українська легкоатлетка взяла висоту 2,10 метра та на один сантиметр перевершила результат попередньої рекордсменки Стефки Костадінової. Рекорд тримався з 1987 року.

Читайте також Світова рекордсменка на шляху до олімпійського золота: історія успіху шаленої Ярослави Магучіх

Привітання від болгарської чемпіонки

Цю подію прокоментувала колишня болгарська легкоатлетка. Вона привітала Ярославу Магучіх та заявила, що її рекорд не міг триматися вічно:

Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 210 сантиметрів. Я була впевнена, що це колись станеться. Досягнення українки Ярослави Магучіх є історичним не лише тому, що вона побила рекорд, який тримався 37 років, а й тому, що ці 210 сантиметрів доводять, що людські можливості безмежні, і розвіюють сумніви песимістів із їхніми заявами про те, що деякі рекорди в легкій атлетиці залишаться назавжди.

Костадінова також розповіла про останню зустріч з українкою. Це сталося за місяць до історичної події й тоді вона сказала Ярославі, що та вже готова до побиття світового рекорду.

"Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували Магучіх після того, як вона виграла європейське "золото". Під час церемонії я міцно обійняла її та прошепотіла на вухо, що вона готова до світового рекорду. Ми навіть посміялися, тому що я їй сказала, що на Олімпіаді в Парижі вона могла б стрибнути на 2,07 метра, а потім націлитись на 2,10 метра, і вона це зробила тут, прямо в Парижі, незадовго до Олімпіади.

Я ще раз вітаю Магучіх, бажаю їй нових перемог і рекордів, але не перестаю вірити, що колись рекорд знову стане болгарським. Є певний символізм у тому факті, що новина дійшла до мене в Римі, де 37 років тому я стрибнула на 209 сантиметрів. Тепер Магучіх стрибнула на 2,10 метра у Парижі, де, можливо, також символічно Олімпійські ігри починаються за кілька днів", – сказала Костадінова.

До слова. Свій рекорд Стефка Костадінова встановила у 1987 році на чемпіонаті світу в Римі. З 2005 року вона є президенткою Болгарського олімпійського комітету.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. На попередніх Іграх у Токіо Ярослава Магучіх здобула "бронзу".