Чемпіонат Німеччини – один із найбільш потужних футбольних дивізіонів. Елітна Бундесліга запам'яталась розкішними результативними ударами та нереальним дриблінгом футболістів.

Офіційний ютуб-канал німецької Бундесліги виклав яскравий ролик із найкращими моментами у 2020 році. Прихильники можуть сповна насолодитись красою на футбольному полі.

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Найкращі моменти 2020-го року

Удар п'яткою через себе, постріл зльоту від Мюллера, елегантний асист Левандовського та ціле море феноменального дриблінгу від гравців чемпіонату.

Трішки неймовірної гри для новорічного настрою.

Сезон-2019/20 у Німеччині через пандемію коронавірусу завершився дещо пізніше. Чинним чемпіоном стала Баварія, для якої цей титул став 30-м. "Срібло" здобула Дортмундська Боруссія, а трійку лідерів замкнула РБ Лейпциг.

Яскраві моменти німецької Бундесліги дивіться відео