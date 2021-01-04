Атакующий полузащитник Байера Надим Амири отличился в матче против Айнтрахта. Он записал в свой актив гол после хитрого удара пяткой.

Вратарь Айнтрахта надолго запомнит пропущенный гол от игрока сборной Германии Надима Амири в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги, пишет 24 канал.

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Невероятный гол в Германии

Уже на 10-й минуте Байер забил гол-шедевр. Амири получил мяч в пределах штрафной гостей, обыграл опекуна благодаря великолепному развороту. После этого 24-летний футболист "оставил в дураках" голкипера, хитро пробив пяткой в его владения.

Этот результативный удар открыл счет во встрече, но не позволил команде победить. В итоге игроки Айнтрахта забили дважды и вырвали победу на своем поле – 2:1.

Что известно о Надиме Амире? Воспитанник Хоффенхайма 1899. В 2015 году дебютировал в Бундеслиге, в 2017 году на чемпионате Европы среди молодежных команд стал чемпионом. Играл в разных возрастных категориях сборной Германии, а к главной команде впервые приобщился в 2019 году. С этого же года играет в футболке Байера.

После поражения Байер замыкает топ-3 лидеров чемпионата Германии, в их активе 28 пунктов, что на 5 очков меньше, чем у лидера Баварии (33) балла.