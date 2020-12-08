Украинский легионер Слована Тарас Качараба провел очередной матч в чемпионате Чехии. Защитник заработал две желтые карточки и подвел команду.

В рамках 10-го тура чемпионата Чехии Слован дома принимал Словацко. Матч завершился ничьей 1:1, пишет 24 канал.

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Удаление украинца

На 21-й минуте Даничек увидел перед собой красный свет, оставив гостей в меньшинстве. Большинством прекрасно воспользовались футболисты Слована. Они уже на 23-й минуте открыли счет на табло. Гол с пенальти в свой актив записал Рабушиц.

После перерыва Качараба получил предупреждение. А уже через 5 минут второй раз сорвал перспективную атаку соперника. Судья без колебаний показал вторую желтую карточку защитнику из Украины, которая автоматически превратилась в удаление.

Уже через четыре минуты благодаря удару Рейнберка Словацко сравнял счет. Окончательный счет встречи – 1:1.

После этого матча Слован остался на 10 месте, в их активе 14 очков. Их соперник Словацко с 15 очками находится на 6-й строчке

Как Качараба получил красную карточку смотрите видео