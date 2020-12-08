Качараба подвел команду: как украинец получил две желтые карточки за несколько минут – видео
Украинский легионер Слована Тарас Качараба провел очередной матч в чемпионате Чехии. Защитник заработал две желтые карточки и подвел команду.
В рамках 10-го тура чемпионата Чехии Слован дома принимал Словацко. Матч завершился ничьей 1:1, пишет 24 канал.
Стоит прочитать Макаренко не помог Кортрейку вырвать вторую победу подряд в Бельгии: видео
Удаление украинца
На 21-й минуте Даничек увидел перед собой красный свет, оставив гостей в меньшинстве. Большинством прекрасно воспользовались футболисты Слована. Они уже на 23-й минуте открыли счет на табло. Гол с пенальти в свой актив записал Рабушиц.
После перерыва Качараба получил предупреждение. А уже через 5 минут второй раз сорвал перспективную атаку соперника. Судья без колебаний показал вторую желтую карточку защитнику из Украины, которая автоматически превратилась в удаление.
Уже через четыре минуты благодаря удару Рейнберка Словацко сравнял счет. Окончательный счет встречи – 1:1.
- После этого матча Слован остался на 10 месте, в их активе 14 очков. Их соперник Словацко с 15 очками находится на 6-й строчке
Как Качараба получил красную карточку смотрите видео
Поделиться новостью