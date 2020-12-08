У одній із футбольних жіночих ліг був забитий рідкісний гол прямим ударом з кутового. Дівчина взяла на себе ініціативу та несподівано для всіх закинула м'яч за комірець голкіперці суперника.

Виконати кутовий прямим ударом у ворота насмілиться не кожен. Але, що не скажеш про цю дівчину. Футболістка не просто забили, а й зробила це шведою, а тобто внутрішньою стороною стопи, пише 24 канал.

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Ефектний гол

Відомий інстаграм-акаунт "433" виклав у соцмережі відео з феноменальним голом спортсменки.

Гравчиня підійшла виконувати кутовий з правого флангу та правою ногою без вагань неочікувано для всіх пробила. М'яч у повітрі рухався за неймовірною траєкторією та полетів прямо за комірець голкіперці суперника. Ще довго воротарці у страшних снах буде бачиться цей шалений гол у її володіння.

Після такого результативного удару на авторку голу точно звернуть уваги декілька хороших клубів.

На ролику видно, що футболістки грали у захисних масках, що додає важкості на полі у грі.