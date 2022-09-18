Космическая сумма: СМИ обнародовали состояние Усика

За последние несколько лет Александру Усику удалось изрядно увеличить свои финансовые доходы. В частности, это произошло после поединка с Энтони Джошуа.

Сколько зарабатывает Усик

По информации СМИ, Александр Усик заработал 52 млн. долларов за свою боксерскую карьеру на профессиональном ринге. Однако это не все средства, которые удалось сосчитать.

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Еще в 2020 году состояние непобежденного боксера оценивалось в 4 миллиона долларов.

Цифры начали расти после двух его побед над британцем Энтони Джошуа.

К началу 2022 года состояние Усика уже оценивалось в 17 миллионов долларов. После второй победы над Джошуа они выросли до 52 миллионов долларов.

Эта сумма учитывает только гарантированную прибыль, которую Александр получил за свои бои на профессиональном ринге. Если добавить к ней отчисления за платы за пересмотр и ТВ-права, то она существенно увеличится.

Следующий соперник Усика

В своем следующем поединке украинский боксер может встретиться с Дионтеем Уайлдером, если Тайсон Фьюри выйдет на ринг против Энтони Джошуа.

Это также подтвердил и менеджер Уайлдера.

20 августа Усик во второй раз победил Джошуа. Украинец выиграл бой раздельным решением судей.