Солидные деньги за финал трилогии

Трилогия в противостоянии Сауля Альвареса и Геннадия Головкина окончена. Казахстанскому боксеру так и не удалось победить мексиканского соперника – одна ничья и две победы Канело.

Больше о бое Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона, но не смог нокаутировать Головкина

В этот раз боксеры снова проделали 12-раундовый путь, а победителя определили только судьи. По их запискам единогласную победу одержал Альварес – 116-112, 115-113 и 115-113. Сауль защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

После поединка мексиканец заверил, что предстоит операция на травмированной руке.

За финал трилогии боксеры заработали солидные гонорары. Альварес получил 45 миллионов долларов, а Головкин – 20 миллионов.

К слову. В прошлых двух поединках Альварес заработал по 5 миллионов долларов, а его соперник из Казахстана – 3 и 4 миллиона соответственно.