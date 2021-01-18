Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает феерить в немецкой элите. На этот раз форварду удалось превзойти показатель по забитым голам.

В воскресенье, 17 января, Бавария провела домашний поединок против Фрайбурга в рамках 16 тура Бундеслиги. Мюнхенцы с трудом одолели соперника со счетом 2:1. К победе присоединился и нападающий Роберт Левандовски, которому удалось установить очередной рекорд, сообщает официальный твиттер-аккаунт Бундеслиги.

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Покорение вершин

Уже на старте матча за дело взялся польский нападающий Баварии. Гнабри развил атаку флангом, отдал передачу на Мюллера, который в одно касание перевел мяч на Левандовски. Роберт без проблем переиграл голкипера и открыл счет встречи уже на 7-й минуте поединка. За Баварию также в середине второго тайма отличился Мюллер.

Этот результативный удар стал для лидера линии атаки мюнхенцев 21-м в 16 матчах в этом сезоне. Роберт стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который показывает такую ​​результативность.

К слову. В прошлом сезоне Левандовски стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых Бавария участвовала. В Лиге чемпионов отметился 15 голами и стал обладателем трофея. В Бундеслиге забил вдвое больше – 34 мяча, а вот в Кубке Германии сумел огорчить голкиперов соперников аж 6 раз.

2️⃣1️⃣ goals after 1️⃣6️⃣ matchdays



??????? new record for Robert Lewandowski pic.twitter.com/eIDLIuKKrh — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2021

Видео гола Левандовски в ворота Фрайбурга​