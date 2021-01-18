Космическая результативность: Левандовский переписал рекорд Бундеслиги
Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает феерить в немецкой элите. На этот раз форварду удалось превзойти показатель по забитым голам.
В воскресенье, 17 января, Бавария провела домашний поединок против Фрайбурга в рамках 16 тура Бундеслиги. Мюнхенцы с трудом одолели соперника со счетом 2:1. К победе присоединился и нападающий Роберт Левандовски, которому удалось установить очередной рекорд, сообщает официальный твиттер-аккаунт Бундеслиги.
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Покорение вершин
Уже на старте матча за дело взялся польский нападающий Баварии. Гнабри развил атаку флангом, отдал передачу на Мюллера, который в одно касание перевел мяч на Левандовски. Роберт без проблем переиграл голкипера и открыл счет встречи уже на 7-й минуте поединка. За Баварию также в середине второго тайма отличился Мюллер.
Этот результативный удар стал для лидера линии атаки мюнхенцев 21-м в 16 матчах в этом сезоне. Роберт стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который показывает такую результативность.
Видео гола Левандовски в ворота Фрайбурга
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