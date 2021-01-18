Нападник Баварії Роберт Левандовський продовжує феєрити у німецькій еліті. Цього разу форварду вдалось перевершити показник за забити голами.

У неділю, 17 січня, Баварія провела домашній поєдинок проти Фрайбурга у рамках 16 туру Бундесліги. Мюнхенці з труднощами здолали суперника з рахунком 2:1. До перемоги долучився і нападник Роберт Левандовський, якому вдалось встановити черговий рекорд, повідомляє офіційний твіттер-акаунт Бундесліги.

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Підкорення вершин

Вже на старті матчу за справу взявся польський нападник Баварії. Гнабрі розвинув атаку флангом, віддав передачу на Мюллера, який в один дотик перевів м'яч на Левандовського. Роберт без проблем переграв голкіпера та відкрив рахунок зустрічі вже на 7-й хвилині поєдинку. За Баварію також у середині другого тайму відзначився Мюллер.

Цей результативний удар став для лідера лінії атаки мюнхенців 21-м у 16 матчах у цьому сезоні. Роберт став першим футболістом в історії Бундесліги, який показує таку результативність.

До слова. У минулому сезоні Левандовський став найкращим бомбардиром у всіх турнірах, в яких Баварія брала участь. У Лізі чемпіонів відзначився 15 голами та став володарем трофею. У Бундеслізі забив вдвічі більше – 34 м'ячів, а от у Кубку Німеччини зумів засмутити голкіперів суперників аж 6 разів.

2️⃣1️⃣ goals after 1️⃣6️⃣ matchdays



??????? new record for Robert Lewandowski pic.twitter.com/eIDLIuKKrh — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2021

Відео голу Левандовського у ворота Фрайбурга