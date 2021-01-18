Космічна результативність: Левандовський переписав рекорд Бундесліги
Нападник Баварії Роберт Левандовський продовжує феєрити у німецькій еліті. Цього разу форварду вдалось перевершити показник за забити голами.
У неділю, 17 січня, Баварія провела домашній поєдинок проти Фрайбурга у рамках 16 туру Бундесліги. Мюнхенці з труднощами здолали суперника з рахунком 2:1. До перемоги долучився і нападник Роберт Левандовський, якому вдалось встановити черговий рекорд, повідомляє офіційний твіттер-акаунт Бундесліги.
Цікаво Мануель Нойєр став найкращим воротарем десятиліття
Підкорення вершин
Вже на старті матчу за справу взявся польський нападник Баварії. Гнабрі розвинув атаку флангом, віддав передачу на Мюллера, який в один дотик перевів м'яч на Левандовського. Роберт без проблем переграв голкіпера та відкрив рахунок зустрічі вже на 7-й хвилині поєдинку. За Баварію також у середині другого тайму відзначився Мюллер.
Цей результативний удар став для лідера лінії атаки мюнхенців 21-м у 16 матчах у цьому сезоні. Роберт став першим футболістом в історії Бундесліги, який показує таку результативність.
Відео голу Левандовського у ворота Фрайбурга
Поділитися новиною