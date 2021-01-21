Левый защитник МанСити Александр Зинченко в одном из эпизодов в борьбе получил гематому над глазом. Последствия матча против Астон Виллы еще несколько дней будет держаться на лице украинца.

Александр Зинченко остался в матче против Астон Виллы на скамейке для запасных Манчестер Сити. Но еще в первом тайме появился на поле вместо Уокера и в одном из эпизодов получил удар над глазом, который привел к гематоме. Этим поделился сам игрок сборной Украины на своей странице в Инстаграме.

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Последствия борьбы

На 28-й минуте украинский защитник МанСити появился на поле вместо травмированного Кайла Уокера. Зинченко провел уже все отведенное время на поле. А английский гранд одержал уверенную домашнюю победу 2: 0. Голами отметились Силва и Гюндоган с пенальти.

Интересно, что на 81-й минуте тренер Астон Виллы Дин Смит получил удаление за неспортивное поведение за пределами поля. После победного поединка Зинченко выложил фотографию с гематомой. 24-летний футболист шутливо подписал сторис и отметил свою жену и журналистку телеканала "Футбол 1" Владу Седан: "Когда тебя нет дома одолжил немного косметики".

Результат матча МанСити еще несколько дней будет держаться на лице украинского защитника. Это появление в матче стало для Александра 5-м в АПЛ в этом сезоне. За это время украинец один раз ассистировал партнерам по команде.



Зинченко с гематомой / Скриншот с instagram.com/zinchenko_96