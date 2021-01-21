Лівий захисник МанСіті Олександр Зінченко у одному з епізодів у боротьбі отримав гематому над оком. Наслідки матчу проти Астон Вілли ще декілька днів буде триматись на обличчі українця.

Олександр Зінченко залишився у матчі проти Астон Вілли на лавці для запасних Манчестер Сіті. Але ще у першому таймі з'явився на полі замість Вокера та водному з епізодів отримав удар над оком, який призвів до гематоми. Цим поділився сам гравець збірної України на своїй сторінці у інстаграмі.

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Наслідки боротьби

На 28-й хвилині український захисник МанСіті з'явився на полі замість травмованого Кайла Вокера. Зінченко провів вже весь відведений час на полі. А англійський гранд здобув впевнену домашню перемогу 2:0. Голами відзначились Сілва та Гюндоган з пенальті.

Цікаво, що на 81-й хвилині тренер Астон Вілли Дін Сміт отримав вилучення за неспортивну поведінку за межами поля. Після переможного поєдинку Зінченко виклав світлину з гематомою. 24-річний футболіст жартівливо підписав сторіс та позначивши свою дружину та журналістку телеканалу "Футбол 1" Владу Седан: "Коли тебе немає вдома позичив трішки косметики".

Результат матчу МанСіті ще декілька днів триматиметься на обличчі українського захисника. Ця поява у матчі стала для Олександра 5-ю в АПЛ у цьому сезоні. За цей час українець одного разу асистував партнерам по команді.



Зінченко з гематомою / Скриншот з instagram.com/zinchenko_96