В субботу, 19 декабря, Кортрейк Евгения Макаренко сыграл с Генком в рамках 17-го тура чемпионата Бельгии. Хозяева уверенно победили команду украинца.

Выездной матч Кортрейка выдался неудачным. Генк забил два гола в ворота команды украинского защитника Евгения Макаренко, пишет 24 канал.

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Поражение команды Макаренко

Игрок сборной Украины вышел на поле со стартовых минут и провел всю встречу. Его игра не позволила команде одержать победу.

Уже на 1-й минуте Генк шокировал гостей голом. Артеага получил передачу от партнера по команде и мощно пробил мимо голкипера – 1:0.

Быстрый гол хозяев

Второго результативного удара в матче пришлось ждать до 78-й минуты. Бонгонда мастерски исполнил перспективный штрафной, перебросив стенку из игроков, которую выстроил голкипер Кортрейка – 2:0.

Второй гол во встрече