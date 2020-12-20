Кортрейк Макаренко уступил в Бельгии перед матчем с Гентом Яремчука: видео
В субботу, 19 декабря, Кортрейк Евгения Макаренко сыграл с Генком в рамках 17-го тура чемпионата Бельгии. Хозяева уверенно победили команду украинца.
Выездной матч Кортрейка выдался неудачным. Генк забил два гола в ворота команды украинского защитника Евгения Макаренко, пишет 24 канал.
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Поражение команды Макаренко
Игрок сборной Украины вышел на поле со стартовых минут и провел всю встречу. Его игра не позволила команде одержать победу.
Уже на 1-й минуте Генк шокировал гостей голом. Артеага получил передачу от партнера по команде и мощно пробил мимо голкипера – 1:0.
Быстрый гол хозяев
Второго результативного удара в матче пришлось ждать до 78-й минуты. Бонгонда мастерски исполнил перспективный штрафной, перебросив стенку из игроков, которую выстроил голкипер Кортрейка – 2:0.
Второй гол во встрече
- Кортрейк занимает 9 место после 17 туров, в их активе 23 очка. Генк же располагается на вершине таблицы – 2 ступень и 34 пункта.
- Следующий матч клуб Макаренко сыграет против Гента, за которого выступает целая группа украинцев: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Стартовый свисток судьи прозвучит 26 декабря в 19:30.
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