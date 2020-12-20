У суботу, 19 грудня, Кортрейк Євгена Макаренка зіграв з Генком у рамках 17-го туру чемпіонату Бельгії. Господарі впевнено перемогли команду українця.

Виїзний матч Кортрейка видався невдалим. Генк забив два голи у ворота команди українського захисника Євгена Макаренка, пише 24 канал.

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Поразка команди Макаренка

Гравець збірної України вийшов на поле зі стартових хвилин та провів всю зустріч. Його гра не дозволила команді здобути перемогу.

Вже на 1-й хвилині Генк шокував гостей голом. Артеага отримав передачу від партнера по команді та потужно пробив повз голкіпера – 1:0.

Швидкий гол господарів

Другого результативному удару у матчі довелось чекати аж до 78-ї хвилини. Бонгонда майстерно виконав перспективний штрафний, перекинувши стінку з гравців, яку вибудував голкіпер Кортрейка – 2:0.

Другий гол у зустрічі