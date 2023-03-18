Безголевое проклятие продолжается: Яремчук провалил еще один матч, Брюгге проиграло

Брюгге не смогло продлить свою победную серию до двух матчей подряд. Клуб Романа Яремчука проиграл на выезде Кортрейко.

Роман Яремчук провалил еще один поединок. Украинский форвард снова оказался вне стартового состава Брюгге и появился на футбольном поле только во втором тайме. 24 канал.

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Хуже уже быть не может

На 64-й минуте украинец вышел на замену вместо Феррана Ютгли при счете 1:0 в пользу Кортрейко. Однако в течение полученного времени Яремчук не смог прервать свою голевую засуху, продолжающуюся еще с 2022 года.

В последний раз Роман забивал за Брюгге еще в октябре 2022-го в ворота Сент-Трюйдена. Из-за такой досадной результативности Яремчук стал объектом критики от фанатов бельгийского клуба. Они требуют выгнать украинца из команды и не понимают, зачем столько денег заплатил клуб за трансфер форварда сборной Украины.

Яремчук провел свой 24-й матч за Брюгге. За это время успел забить два гола и отдать три ассиста. Контракт Романа с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Украинец вернулся в Бельгию в августе 2022 года.

Хозяевам удалось удержать минимальную победу 1:0 благодаря голу Абделькахару Кадри на 31-й минуте. Кортрейк нанес поражение Брюгге.

Отметим, что в преддверии матча Брюгге получило уже третьего тренера за сезон-2022/2023. Новым главным наставником стал Рик Де Мил, бывший помощник Скотта Паркера.

Клуб украинца продолжает идти четвёртым, имея в своем активе 49 очков. До третьего места, занимаемого Антверпеном, отставание в 11 баллов.