Роман Яремчук провалив ще один поєдинок. Український форвард знову опинився поза стартовим складом Брюгге та з'явився на футбольному полі лише у другому таймі, пише 24 канал.

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Гірше вже бути не може

На 64-й хвилині українець вийшов на заміну замість Феррана Ютгли за рахунку 1:0 на користь Кортрейка. Однак протягом отриманого часу Яремчук не зміг перервати свою гольову засуху, яка триває ще з 2022 року.

Востаннє Роман забивав за Брюгге ще у жовтні 2022-го у ворота Сент-Трюйдена. Через таку прикру результативність Яремчук став об'єктом критики від фанатів бельгійського клубу. Вони вимагають вигнати українця з команди та взагалі не розуміють, навіщо стільки грошей заплатив клуб за трансфер форварда збірної України.

До слова. Яремчук провів свій 24-й матч за Брюгге. За цей час встиг забити два голи та віддати три асисти. Контракт Романа з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026 року. Українець повернувся у Бельгію в серпні 2022-го.

Господарям вдалось втримати мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Абделькахару Кадрі на 31-й хвилині. Кортрейк завдав поразки Брюгге.

Відзначимо, що напередодні матчу Брюгге отримало вже третього тренера за сезон-2022/2023. Новим головним наставником став Рік Де Міл, колишній помічник Скотта Паркера.

Клуб українця продовжує йти четвертим, маючи у своєму активі 49 очок. До третього місця, яке посідає Антверпен, відставання в 11 балів.

Цікаво! Нещодавно стало відомо, скільки Яремчук заробляє у своєму нинішньому клубі. Виявилось, що Роман входить у топ-4 футболістів, які заробляють у Брюгге найбільше.