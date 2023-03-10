Общий бюджет зарплат в Брюгге составляет 27 миллионов 248 тысяч 520 фунтов в год. Самым высокооплачиваемым футболистом бельгийского клуба является голкипер Симон Миньоле, получающий в неделю 71 тысячу фунтов.

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Не забивает, но получает за это солидные деньги

На одну тысячу менее 7 дней получает в Брюгге Ханс Ванакен, а тройку зарабатывающих в клубе больше всего замыкает Анга Дедрик Боята - 49 тысяч фунтов в неделю.

Оказалось, что единственный украинец в команде Роман Яремчук входит в топ-4 тех, кто зарабатывает в Брюгге больше всего – 37 тысяч фунтов за 7 дней. В то же время в год зарплата украинского форварда составляет 1,924 миллиона фунтов.

Яремчук неплохо устроился. Ведь возвращение Романа в Бельгию сложно назвать хорошим. В 23 сыгранных матчах нападающий забил мизерные 2 гола и отдал 3 ассиста. Очень скупа статистика, как для игрока острие атаки бельгийского клуба.

Его постоянно критикуют фанаты Брюгге за расточительность моментов и безголевую серию, которая проходит еще с 19 октября 2022 года. Именно тогда Яремчук забил свой последний гол за свой клуб в матче против Сент-Трюйдена. Болельщики требуют продать украинца, ведь замена тренеров не помогает форварду.

Самую маленькую зарплату Брюгге получают молодые 16-ти и 17-летние футболисты. За семь дней они получают всего 50 фунтов.



Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Брюгге / Скриншот из Salary Sport

Напомним, ранее портал Salary Sport опубликовал зарплатную ведомость капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.

К слову. Яремчук выступает в Брюгге с 29 августа 2022 года, перейдя из португальской Бенфики. Роман подписал контракт с бельгийцами до конца июня 2026 года. В крайнем матче Брюгге против Бенфики в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов украинец вышел из старта, отыграл 62 минуты и стал одним из худших на поле.