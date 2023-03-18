Роман Яремчук провалил еще один поединок. Украинский форвард снова оказался вне стартового состава Брюгге и появился на футбольном поле только во втором тайме. 24 канал.

Вот так Признание авторитетного FourFourTwo: Зинченко – лучший левый защитник мира

Хуже уже быть не может

На 64-й минуте украинец вышел на замену вместо Феррана Ютгли при счете 1:0 в пользу Кортрейко. Однако в течение полученного времени Яремчук не смог прервать свою голевую засуху, продолжающуюся еще с 2022 года.

В последний раз Роман забивал за Брюгге еще в октябре 2022-го в ворота Сент-Трюйдена. Из-за такой досадной результативности Яремчук стал объектом критики от фанатов бельгийского клуба. Они требуют выгнать украинца из команды и не понимают, зачем столько денег заплатил клуб за трансфер форварда сборной Украины.

К слову. Яремчук провел свой 24-й матч за Брюгге. За это время успел забить два гола и отдать три ассиста. Контракт Романа с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Украинец вернулся в Бельгию в августе 2022 года.

Хозяевам удалось удержать минимальную победу 1:0 благодаря голу Абделькахару Кадри на 31-й минуте. Кортрейк нанес поражение Брюгге.

Отметим, что в преддверии матча Брюгге получило уже третьего тренера за сезон-2022/2023. Новым главным наставником стал Рик Де Мил, бывший помощник Скотта Паркера.

Клуб украинца продолжает идти четвёртым, имея в своем активе 49 очков. До третьего места, занимаемого Антверпеном, отставание в 11 баллов.

Любопытно! Недавно стало известно, сколько Яремчук зарабатывает в своем нынешнем клубе. Оказалось, что Роман входит в топ-4 футболистов, зарабатывающих в Брюгге больше всего.