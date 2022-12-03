Коррекция эмблемы и согласие фанатов: болельщики МЮ выдвинули требования новым владельцам

Более 50 фанатских группировок Манчестер Юнайтед перечислили свои требования к новым потенциальным владельцам английского клуба

Семья Грейзеров, владельцы МЮ, сообщали, что планируют продать клуб тому, кто предложит самую высокую цену. Братья оценили клуб в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Стоит отметить Манчестер Юнайтед – лакомый кусочек: Apple и Бекхэм готовы приобрести клуб

Требования фанатов

Поклонники "красных дьяволов" выдвинули свои нововедения. Они надеются, что это поможет новым владельцам клуба и болельщикам найти общий язык и вместе развивать клуб. Требования выглядят следующим образом:

Обязательство погасить существующую задолженность и финансировать будущие расходы за счет выпуска новых акций. Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также в клубную инфраструктуру для модернизации "Олд Траффорд" и тренировочной базы.

Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете. Слова "футбольный клуб" должны вернуться на эмблему МЮ и игровую форму команды. Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков. Постоянное развитие, поддержка и продвижение женской команды. Поддержка уровня цен на билеты на доступном уровне.

компания Apple, являющаяся потенциальным покупателем клуба, уже рассматривала такой вариант развития клуба. Генеарльный директор компании Тим Кук выразил желание построить для МЮ новый стадион, который будет считаться лучшим в мире.

Ранее сообщалось, что кандидатура Бекхэма как покупателя МЮ выглядит привлекательной для фанатов, поскольку бывший игрок команды имеет тесную связь с болельщиками. Это означает, что он может прислушиваться к требованиям фанатов. Но Бекхэм не может себе позволить приобрести Манчестер Юнайтед, но открыт для переговоров с потенциальными покупателями "красных дьяволов" и готов стать частью инвестиционного консорциума.

Постоянное развитие, поддержка и продвижение женского коллектива