Легенда украинского биатлона Андрей Дериземля рассказал о перспективах сборной Украины на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения). 43-летний спортсмен не делает прогнозов перед главным стартом сезона.

Андрей Дериземля не стал заглядывать в будущее. По его мнению, главный наставник сборной Украины Юрай Санитра взял в Словению самых сильных биатлонистов.

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В какой гонке сборная Украины может принять медаль? Андрей считает, что сторонники биатлона из Украины больше всего будут ждать эстафетные гонки. Именно в них у украинской сборной наибольшие шансы подняться на пьедестал. Особенно это касается женской эстафеты.

Андрей Дериземля – один из самых успешных биатлонистов в истории Украины. Дважды поднимался на третью ступеньку пьедестала на чемпионатах мира (2011, 2017). Андрей – двукратный чемпион Европы и еще трижды получал "серебро" соревнований. Призер этапов Кубка мира по биатлону.

Насчет парней, то мужская команда может получить награду чемпионата мира в том случае, если покажут свою максимальную подготовку.

Об особенностях трассы

Как по мне, то трасса не должна играть большое значение для спортсмена. Главный фактор – готовность биатлониста. Если он хорошо подготовлен, то ему без разницы, где бежать. В Поклюке есть фактор высокогорья – 1 300 метров над уровнем моря, что может повлиять на спортсменов. Откровенно говоря, сложнее здесь будет бежать высоким спортсменам. Однако все это можно исправить при подготовке,

– рассказал призер чемпионата мира-2017.

Возвращение Меркушиной и Цимбала

По мнению Дериземля, Цимбал вполне заслуженно получил место в заявке команды на чемпионат мира. Андрей назвал его наиболее перспективным молодым биатлонистом из Украины, который в будущем может стать топовым спортсменом.

Что касается Меркушиной, то девушка показывала хорошие достижения в прошлые годы. Однако она участвовала в отборочных гонках, по результатам которых Санитра принимал решения. В настоящее время Юрай взял в Словению оптимальный состав команды,

– подытожил Дериземля.

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дария Блашко.

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.



Календарь гонок ЧМ по биатлону-2021 / Инфографика 24 канал