Коронная эстафета: легенда биатлона Дериземля о шансах украинских биатлонистов на ЧМ
Легенда украинского биатлона Андрей Дериземля рассказал о перспективах сборной Украины на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения). 43-летний спортсмен не делает прогнозов перед главным стартом сезона.
Источник:Tribuna.com
Андрей Дериземля не стал заглядывать в будущее. По его мнению, главный наставник сборной Украины Юрай Санитра взял в Словению самых сильных биатлонистов.
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В какой гонке сборная Украины может принять медаль? Андрей считает, что сторонники биатлона из Украины больше всего будут ждать эстафетные гонки. Именно в них у украинской сборной наибольшие шансы подняться на пьедестал. Особенно это касается женской эстафеты.
Насчет парней, то мужская команда может получить награду чемпионата мира в том случае, если покажут свою максимальную подготовку.
Об особенностях трассы
Как по мне, то трасса не должна играть большое значение для спортсмена. Главный фактор – готовность биатлониста. Если он хорошо подготовлен, то ему без разницы, где бежать. В Поклюке есть фактор высокогорья – 1 300 метров над уровнем моря, что может повлиять на спортсменов. Откровенно говоря, сложнее здесь будет бежать высоким спортсменам. Однако все это можно исправить при подготовке,
– рассказал призер чемпионата мира-2017.
Возвращение Меркушиной и Цимбала
По мнению Дериземля, Цимбал вполне заслуженно получил место в заявке команды на чемпионат мира. Андрей назвал его наиболее перспективным молодым биатлонистом из Украины, который в будущем может стать топовым спортсменом.
Что касается Меркушиной, то девушка показывала хорошие достижения в прошлые годы. Однако она участвовала в отборочных гонках, по результатам которых Санитра принимал решения. В настоящее время Юрай взял в Словению оптимальный состав команды,
– подытожил Дериземля.
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке
Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дария Блашко.
Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.
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