Легенда українського біатлону Андрій Дериземля розповів про перспективи збірної України на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці (Словенія). 43-річний спортсмен не робить прогнозів перед головним стартом сезону.

Андрій Дериземля не став заглядати у майбутнє. На його думку, головний наставник збірної України Юрай Санітра взяв у Словенію найсильніших біатлоністів.

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У якій гонці збірна України може взяти медаль? Андрій вважає, що прихильники біатлону з України найбільше чекатимуть естафетні гонки. Саме у них в української збірної найбільші шанси підійнятись на п'єдестал. Особливо, це стосується жіночої естафети.

Андрій Дериземля – один з найуспішніших біатлоністів в історії України. Двічі підіймався на третю сходинку п'єдесталу на чемпіонатах світу (2011, 2017). Андрій – дворазовий чемпіон Європи та ще тричі здобував "срібло" змагань. Призер етапів Кубка світу з біатлону.

Щодо хлопців, то чоловіча команда може здобути нагороду чемпіонату світу у тому випадку, якщо покажуть свою максимальну підготовку.

Про особливості траси

Як на мене, то траса не повинна відігравати великого значення для спортсмена. Головний фактор – готовність біатлоніста. Якщо він добре підготовлений, то йому без різниці, де бігти. У Поклюці є фактор високогір'я – 1300 метрів над рівнем моря, що може вплинути на спортсменів. Відверто кажучи, складніше тут буде бігти високим спортсменам. Однак все це можна виправити під час підготовки,

– розповів призер чемпіонату світу-2017.

Повернення Меркушиної та Цимбала

На думку Дериземлі, Цимбал цілком заслужено отримав місце у заявці команди на чемпіонат світу. Андрій назвав його найбільш перспективним молодим біатлоністом з України, який у майбутньому може стати топовим спортсменом.

Що стосується Меркушиної, то дівчина показувала хороші досягнення протягом минулих років. Однак вона брала участь у відбіркових гонках, за результатами яких Санітра приймав рішення. На цей час Юрай взяв у Словенію оптимальний склад команди,

– підсумував Дериземля.

Склад збірної України на чемпіонат світу у Поклюці

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.



Календар гонок ЧС з біатлону-2021 / Інфографіка 24 канал