Коронна естафета: легенда біатлону Дериземля про шанси українських біатлоністів на ЧС
Легенда українського біатлону Андрій Дериземля розповів про перспективи збірної України на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці (Словенія). 43-річний спортсмен не робить прогнозів перед головним стартом сезону.
Джерело:Tribuna.com
Андрій Дериземля не став заглядати у майбутнє. На його думку, головний наставник збірної України Юрай Санітра взяв у Словенію найсильніших біатлоністів.
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У якій гонці збірна України може взяти медаль? Андрій вважає, що прихильники біатлону з України найбільше чекатимуть естафетні гонки. Саме у них в української збірної найбільші шанси підійнятись на п'єдестал. Особливо, це стосується жіночої естафети.
Щодо хлопців, то чоловіча команда може здобути нагороду чемпіонату світу у тому випадку, якщо покажуть свою максимальну підготовку.
Про особливості траси
Як на мене, то траса не повинна відігравати великого значення для спортсмена. Головний фактор – готовність біатлоніста. Якщо він добре підготовлений, то йому без різниці, де бігти. У Поклюці є фактор високогір'я – 1300 метрів над рівнем моря, що може вплинути на спортсменів. Відверто кажучи, складніше тут буде бігти високим спортсменам. Однак все це можна виправити під час підготовки,
– розповів призер чемпіонату світу-2017.
Повернення Меркушиної та Цимбала
На думку Дериземлі, Цимбал цілком заслужено отримав місце у заявці команди на чемпіонат світу. Андрій назвав його найбільш перспективним молодим біатлоністом з України, який у майбутньому може стати топовим спортсменом.
Що стосується Меркушиної, то дівчина показувала хороші досягнення протягом минулих років. Однак вона брала участь у відбіркових гонках, за результатами яких Санітра приймав рішення. На цей час Юрай взяв у Словенію оптимальний склад команди,
– підсумував Дериземля.
Склад збірної України на чемпіонат світу у Поклюці
Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
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