Коронавирус унес жизнь мамы легендарного Роналдинью
В семье звездного футболиста Роналдинью произошла трагедия. 20 февраля от коронавируса умерла его 71-летняя мама Мигелина Элои Дос Сантос.
Источник:Football Espana
Борьба Мигелины Элои Дос Сантос с коронавирусом началась еще в декабре 2020 года. 71-летнюю маму Роналдинью с положительным тестом на COVID-19 госпитализировали в больницу в отделение интенсивной терапии.
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Большая потеря
С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому было принято решение перевести маму Роналдинью в реанимацию. Медики долго боролись за жизнь женщины, но коронавирусная инфекция оказалась сильнее. В субботу, 20 февраля, остановилось сердце мамы футболиста.
Сам бразилец тоже уже переболел коронавирусом еще в октябре 2020 года. Но бывшей звезде Милана и Барселоны повезло, его болезнь протекала бессимптомно.
- В апреле того же года звездный Роналдинью вышел из тюрьмы после дела с поддельными документами. За него и его брата был внесен залог в виде немалой суммы – 1,6 миллиона
- Футбольную звезду и его брата задержала полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам.
- На допросе Роналдинью и его брат указали, что вся вина должна лежать на представителях фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди, 48-летняя Далия Анжелика Лопес.
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