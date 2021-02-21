В семье звездного футболиста Роналдинью произошла трагедия. 20 февраля от коронавируса умерла его 71-летняя мама Мигелина Элои Дос Сантос.

Борьба Мигелины Элои Дос Сантос с коронавирусом началась еще в декабре 2020 года. 71-летнюю маму Роналдинью с положительным тестом на COVID-19 госпитализировали в больницу в отделение интенсивной терапии.

Вот это да В Брюгге – вспышка коронавируса, а клуб обвиняет Украину, что их взяли в заложники

Большая потеря

С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому было принято решение перевести маму Роналдинью в реанимацию. Медики долго боролись за жизнь женщины, но коронавирусная инфекция оказалась сильнее. В субботу, 20 февраля, остановилось сердце мамы футболиста.

Сам бразилец тоже уже переболел коронавирусом еще в октябре 2020 года. Но бывшей звезде Милана и Барселоны повезло, его болезнь протекала бессимптомно.