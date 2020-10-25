У неділю, 25 жовтня, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду пройшов третє тестування на коронавірусну інфекцію.

Результат тесту португальського футболіста знову виявився позитивним, повідомляє Tuttosport. За інформацією джерела, Роналду відчуває себе добре і продовжує тренуватися самостійно.

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Роналду точно не зіграє проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Адже, згідно з протоколом УЄФА, гравець повинен здати негативний тест на коронавірус за тиждень до матчу. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланований на середу, 28 жовтня.

Коронавірус у Роналду: що відомо