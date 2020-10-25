Коронавірус у Роналду: футболіст дізнався результат третього тесту
У неділю, 25 жовтня, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду пройшов третє тестування на коронавірусну інфекцію.
Результат тесту португальського футболіста знову виявився позитивним, повідомляє Tuttosport. За інформацією джерела, Роналду відчуває себе добре і продовжує тренуватися самостійно.
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Роналду точно не зіграє проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Адже, згідно з протоколом УЄФА, гравець повинен здати негативний тест на коронавірус за тиждень до матчу. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланований на середу, 28 жовтня.
Коронавірус у Роналду: що відомо
- Кріштіану Роналду перший раз здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.
- Через це він не зіграв за свою команду 14 жовтня проти Швеції матч Ліги націй.
- Роналду відправили на карантин. Відтак він пропустив матч "Ювентуса" в чемпіонаті Італії проти "Кротоне". Його команда не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату.
- Португалець не відправився з "Ювентусом" і до Києва на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо". Однак цього разу італійський клуб зумів здобути перемогу – у другому таймі Мората відзначився дублем.
- Роналду, окрім матчу проти"Барселони" в Турині, пропустить і домашню гру команди в чемпіонаті Італії проти "Верони". Вона запланована на неділю, 25 жовтня.