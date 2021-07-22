За інформацією експертів в області охорони здоров'я, в серпні число заражень може скласти до 2600 чоловік в день.

До слова В Олімпійському селищі виявили вже третій випадок COVID-19

У Японії ввели надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Йосіхіде Суга, який сповнений рішучості провести Олімпіаду, ввів в Токіо надзвичайний стан 12 липня, але з тих пір кількість щоденних випадків різко зросла.

Надзвичайні заходи, які в основному включають заборону на продаж алкоголю і скорочення робочого часу для ресторанів і барів, триватимуть до 22 серпня, після закінчення Олімпійських ігор 8 серпня.