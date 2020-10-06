Сборная Украины за день до товарищеского матча понесла очередные потери. Из-за коронавируса у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко может рассчитывать только на одного вратаря. Врач сборной Украины рассказал о ситуации в команде.

Врач сборной Украины Максим Бецков прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирус в национальной команде. Об этом сообщает УАФ.

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Украинские футболисты вынуждены идти на изоляцию

Максим Бецков заявил, что украинские игроки, которые сдали положительные тесты на COVID-19, должны пойти на самоизоляцию. Сейчас в УАФ думают, как доставить футболистов на самоизоляцию домой.

У нас есть определенное осложнение снова. Положительными по коронавирусу оказались Лунин, Панькив и Любомир Тошич. Согласно правилам федерации футбола Франции и местным законам, эти люди сейчас идут на изоляцию. Будем думать, как их доставить на изоляцию домой,

– сказал Бецков.

Врач "сине-желтых" заявил, что сборная Украины продолжает тренироваться и готовиться к матчу в штатном режиме.

"Насколько я знаю, французская команда тестируется сегодня. Результаты будут к вечеру. Никто не знает, чего ожидать там", – добавил Бецков.

Что известно о вспышке COVID-19 в сборной Украины

В воскресенье, 4 октября, стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус.

Оба пошли на самоизоляцию. Также вынужденно изолировались все остальные футболисты "Шахтера", в том числе и те, кто получил вызов в сборную Украины.

Всего Андрей Шевченко в поединке с Францией не сможет рассчитывать на 14 игроков. В распоряжении Шевченко всего один голкипер – Георгий Бущан.

Кого не будет в матче с Францией

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция)

Из-а кадровых проблем Андрей Шевченко вызвал еще 6 футболистов

Илья Забарный

Юхим Конопля

Юрий Панькив

Александр Зубков

Владимир Шепелева

Роман Безус

Матч между Францией и Украиной должен состояться 7 октября в Сент-Дени. Начало игры в 22:10.