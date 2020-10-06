Збірна України за день до товариського матчу зазнали чергових втрат. Через коронавірус у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко може розраховувати тільки на одного воротаря. Лікар збірної України розповів про ситуацію у команді.

Лікар збірної України Максим Бецков прокоментував ситуацію з позитивними тестами на коронавірус в національній команді. Про це повідомляє УАФ.

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Українські футболісти вимушені йти на ізоляцію

Максим Бецков заявив, що українські гравці, які здали позитивні тести на COVID-19, повинні піти на самоізоляцію. Наразі в УАФ думають, як доставити футболістів на самоізоляцію додому.

У нас є певне ускладнення знову. Позитивними по коронавірусу виявилися Лунін, Паньків та Любомир Тошич. За правилами федерації футболу Франції і за місцевими законами, ці люди зараз йдуть на ізоляцію. Будемо думати, як їх доставити на ізоляцію додому,

– сказав Бецков.

Лікар "синьо-жовтих" заявив, що збірна України продовжує тренуватися і готуватися до матчу в штатному режимі.

"Наскільки я знаю, французька команда тестується сьогодні. Результати будуть під вечір. Ніхто не знає, чого очікувати там", – додав Бецков.

Що відомо про спалах COVID-19 у збірній України

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо, що футболісти "Шахтаря" Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивні тести на коронавірус.

Обидва пішли на самоізоляцію. Також вимушено ізолювалися всі інші футболісти "Шахтаря", зокрема і ті, хто отримав виклик у збірну України.

Всього Андрій Шевченко у поєдинку з Францією не зможе розраховувати на 14 гравців. У розпорядженні Шевченка всього один голкіпер – Георгій Бущан.

Кого не буде у матчі з Францією

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція)

Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів

Ілля Забарний

Юхим Конопля

Юрія Паньків

Олександр Зубков

Володимир Шепелєва

Роман Безус

Матч між Францією та Україною повинен відбутися 7-го жовтня у Сент-Дені. Початок гри о 22:10.