Коронавирус против Луческу: Динамо потеряло новичка команды

Тестирование подтвердило подозрение на коронавирус у нападающего Динамо Эрика Рамиреса. Футболист заразился, находясь в стане сборной Венесуэлы.

Об этом новичок киевлян рассказал в своем инстаграме.

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"Перед матчем против Парагвая два дня назад мой тест на коронавирус дал положительный результат. Мне уже лучше, я иду на поправку. Надеюсь, скоро он будет отрицательным, и я смогу вернуться в команду и продолжить работать. Спасибо за ваше внимание", – написал футболист.

Что известно об Эрике Рамиресе