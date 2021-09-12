Про це новачок киян розповів в своєму інстаграмі
До слова Динамо без проблем обіграло Металіст 1925: арбітр двічі переглядав VAR
"Перед матчем проти Парагваю два дні тому мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Мені вже краще, я йду на поправку. Сподіваюся, скоро він буде негативним, і я зможу повернутися в команду і продовжити працювати. Дякую за вашу увагу", – написав футболіст.
Що відомо про Еріка Раміреса
- У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35 матчах. В активі Раміреса три матчі за національну збірну Венесуели.
- Раніше Ерік зіграв 35 хвилин у матчі з Аргентиною за Венесуелу і провів повний поєдинок проти збірної Перу.
- Форвард провів 2 матчі у складі Динамо у поточному сезоні, у яких відзначився голом та результативною передачею.