Об этом новичок киевлян рассказал в своем инстаграме.
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"Перед матчем против Парагвая два дня назад мой тест на коронавирус дал положительный результат. Мне уже лучше, я иду на поправку. Надеюсь, скоро он будет отрицательным, и я смогу вернуться в команду и продолжить работать. Спасибо за ваше внимание", – написал футболист.
Что известно об Эрике Рамиресе
- В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса три матча за национальную сборную Венесуэлы.
- Ранее Эрик сыграл 35 минут в матче с Аргентиной за Венесуэлу и провел полный поединок против сборной Перу.
- Форвард провел 2 матча в составе Динамо в текущем сезоне, в которых отметился голом и результативной передачей.