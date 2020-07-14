Бывший игрок киевского "Динамо", который выступает за российский "Ростов", Роман Еременко страдает от последствий коронавируса.

По информации "Спорт-Експрес", 33-летний финн редко выходит на поле из-за последствий коронавируса.

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Еременко выздоровел после вируса, но COVID-19 негативно повлиял на его легкие. Среди игроков "Ростова", переболевших коронавирусом, у Еременко болезнь протекала наиболее тяжело.

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