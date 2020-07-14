Коронавирус может прервать карьеру экс-игрока киевского "Динамо"
Бывший игрок киевского "Динамо", который выступает за российский "Ростов", Роман Еременко страдает от последствий коронавируса.
По информации "Спорт-Експрес", 33-летний финн редко выходит на поле из-за последствий коронавируса.
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Еременко выздоровел после вируса, но COVID-19 негативно повлиял на его легкие. Среди игроков "Ростова", переболевших коронавирусом, у Еременко болезнь протекала наиболее тяжело.
У футболистов "Ростова" обнаружили коронавирус перед матчем с "Сочи". Тесты оказались положительными у шести игроков, среди которых – Роман Еременко
Возобновление сезона для Еременко
- После возобновления сезона Еременко провел лишь 21 минуту на поле в матче против "Крыльев Советов". В других играх полузащитник не попадал в заявку "Ростова".
- Еременко провел 18 матчей за клуб в РПЛ-2019/20, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.
- Добавим, что Еременко выступал за киевское "Динамо" с 2008-го по 2014 год.