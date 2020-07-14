Колишній гравець київського "Динамо", який виступає за російський "Ростов", Роман Єременко страждає від наслідків коронавірусу.

За інформацією "Спорт-Експрес", 33-річний фін рідко виходить на поле через наслідки коронавірусу.

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Єременко видужав після вірусу, але COVID-19 негативно вплинув на його легені. Серед гравців "Ростова", які перехворіли на коронавірус, у Єременка хвороба протікала найбільш тяжко.

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