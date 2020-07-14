Коронавірус може перервати кар'єру ексгравця київського "Динамо"
Колишній гравець київського "Динамо", який виступає за російський "Ростов", Роман Єременко страждає від наслідків коронавірусу.
За інформацією "Спорт-Експрес", 33-річний фін рідко виходить на поле через наслідки коронавірусу.
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Єременко видужав після вірусу, але COVID-19 негативно вплинув на його легені. Серед гравців "Ростова", які перехворіли на коронавірус, у Єременка хвороба протікала найбільш тяжко.
У футболістів "Ростова" виявили коронавірус перед матчем з "Сочі". Тести виявилися позитивними у шести гравців, серед яких – Роман Єременко
Відновлення сезону для Єременка
- Після відновлення сезону Єременко провів лише 21 хвилину на поле в матчі проти "Крильєв Совєтов". В інших іграх півзахисник не потрапляв у заявку "Ростова".
- Єременко провів 18 матчів за клуб в РПЛ-2019/20, забив 5 м'ячів і зробив 3 гольові передачі.
- Додамо, що Єременко виступав за київське "Динамо" з 2008-го по 2014 рік.