В "Динамо" 8 футболистов выздоровели от коронавируса, еще трое – заболели
В киевском "Динамо" сразу восемь футболистов основного состава выздоровели от коронавируса. Однако трое новых игроков сдали положительные тесты на COVID-19.
Новости о COVID-ситуации в "Динамо"
11 ноября футболисты "Динамо", не задействованные в национальных сборных, прошли очередное тестирование на COVID-19. Об этом информирует "Динамо".
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Сообщается, что 8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Виталий Миколенко
- Александр Караваев
- Николай Шапаренко
- Тудор Белуце
- Георгий Цитаишвили
- Миккель Дуэлунд.
Новые случаи положительных результатов тестирования
Положительные тесты на коронавирус сдали Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест тоже дал положительный результат.
Ранее стало известно о коронавирусе у игрока сборной Украины Дениса Попова.
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