В киевском "Динамо" сразу восемь футболистов основного состава выздоровели от коронавируса. Однако трое новых игроков сдали положительные тесты на COVID-19.

Новости о COVID-ситуации в "Динамо"

11 ноября футболисты "Динамо", не задействованные в национальных сборных, прошли очередное тестирование на COVID-19. Об этом информирует "Динамо".

Это интересно Луческу: "Динамо" само виновато в ситуации со вспышкой COVID-19 в команде

Сообщается, что 8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Виталий Миколенко

Александр Караваев

Николай Шапаренко

Тудор Белуце

Георгий Цитаишвили

Миккель Дуэлунд.

Новые случаи положительных результатов тестирования

Положительные тесты на коронавирус сдали Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест тоже дал положительный результат.

Ранее стало известно о коронавирусе у игрока сборной Украины Дениса Попова.