У "Динамо" 8 футболістів одужало від коронавірусу, ще троє – захворіло
У київському "Динамо" відразу восьмеро футболістів основного складу одужали від коронавірусу. Однак троє нових гравців здали позитивні тести на COVID-19.
Новини про COVID-ситуацію у "Динамо"
11 листопада футболісти "Динамо", які не залучені в національних збірних, пройшли чергове тестування на COVID-19. Про це інформує "Динамо".
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Повідомляється, що 8 футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Віталій Миколенко
- Олександр Караваєв
- Микола Шапаренко
- Тудор Белуце
- Георгій Цитаїшвілі
- Міккель Дуелунд.
Нові випадки позитивних результатів тестування
Позитивні тести на коронавірус здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Крім того, повернувся з розташування молодіжної збірної України Руслан Нещерет, чий тест також дав позитивний результат.
Раніше стало відомо про коронавірус у гравця збірної України Дениса Попова.
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