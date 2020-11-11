У київському "Динамо" відразу восьмеро футболістів основного складу одужали від коронавірусу. Однак троє нових гравців здали позитивні тести на COVID-19.

Новини про COVID-ситуацію у "Динамо"

11 листопада футболісти "Динамо", які не залучені в національних збірних, пройшли чергове тестування на COVID-19. Про це інформує "Динамо".

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Повідомляється, що 8 футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Віталій Миколенко

Олександр Караваєв

Микола Шапаренко

Тудор Белуце

Георгій Цитаїшвілі

Міккель Дуелунд.

Нові випадки позитивних результатів тестування

Позитивні тести на коронавірус здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Крім того, повернувся з розташування молодіжної збірної України Руслан Нещерет, чий тест також дав позитивний результат.

Раніше стало відомо про коронавірус у гравця збірної України Дениса Попова.