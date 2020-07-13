Минулого тижня в "Динамо-Брест" стався масовий спалах COVID-19. В оточенні чемпіона Білорусі зафіксували 15 випадків захворювання. У числі заражених виявилися українці: Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Мілевський, який пішов на самоізоляцію, поділився останніми новинами з табору команди в прямому ефірі на сторінці в Instagram, передає ТК "Футбол".

До слова: Мілевський, у якого виявили COVID-19, вперше показав, як проводить час: фото

"Повинні скоро повторно брати кров. Все нормально повинно бути", – сказав він.

Хто заразився на COVID-19 у "Динамо"

Про спалах коронавірусу у "Динамо" Брест стало відомо після матчу чемпіонаті Білорусі проти "Смолевичі". Мілевський взяв участь у тій грі. Після гри близько 15 футболістів "Динамо" здали позитивні тести.

Окрім Мілевського, COVID-19 виявили в українців Євгена Хачеріді та Олександра Нойка. У "Динамо" Брест підтвердили спалах коронавірусу, але говорять, що хворих менше, аніж 15.

Як відомо, у Білорусі не зупиняли проведення футбольних матчів попри пандемію COVID-19. Окрім того, Білорусь – була єдиною країною, де матчі могли відвідувати вболівальники.

Турнірне становище брестського "Динамо"

Брестське "Динамо", яке програло у фіналі Кубка країни, після 16 турів займає в чемпіонаті Білорусі п'яте місце, відстаючи від лідируючого БАТЕ на сім очок.

Мілевський в поточному сезоні провів за команду в лізі 16 поєдинків (чотири голи і дві результативні передачі), Нойок – 14 (1+3) і Хачеріді – 7.