Коронавірус продовжує впливати на футбольні команди. В англійському Манчестер Сіті стався спалах COVID-19, через що вже було перенесено один матч "містян". Що відомо про коронавірус у Манчестер Сіті – читайте у нашому матеріалі.

Хто хворіє у Манчестер Сіті

У Манчестер Сіті стався спалах коронавірусу, тому 28 грудня був скасований матч 16-го туру АПЛ проти Евертона. У Манчестер Сіті 7 активних випадків коронавірусу, повідомляє The Athletic.

До теми Матч Евертон – Манчестер Сіті перенесений через спалах коронавірусу

Троє футболістів Манчестер Сіті здали позитивні тести в неділю, 27-го грудня. Слід зазначити, що 25 грудня клуб повідомив, що Габріель Жезус і Кайл Уокер, як і два співробітника клубу, заразилися коронавірусом.

У всіх футболістів хвороба протікає безсимптомно. Таким чином, у команді зараз сім активних випадків зараження за 4 дні.

Повідомляється, що тестування було проведено 27 грудня. Опісля Ман Сіті провів зустріч з представниками Евертона і АПЛ. Було прийнято рішення перенести матч, щоб уникнути поширення вірусу в Евертоні.

Якщо хтось із гравців або співробітників Ман Сіті здасть позитивні тести, то команда не отримає дозвіл на повернення до тренувань.

Ймовірно, буде перенесений матч 17-го туру АПЛ проти Челсі, який запланований на 3 січня. Також 6 січня у "містян" запланований півфінал Кубка ліги проти "Манчестер Юнайтед".

Чи вилетить Манчестер Сіті з кубка?

Як повідомляє Daily Mail, Манчестер Сіті не отримає технічну поразку, якщо не зможе зіграти у півфіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед.

Згідно з правилами Англійської футбольної ліги (EFL) по проведенню півфіналів турніру, у разі, якщо проведення матчу неможливе, організація повинна перенести гру і призначити нову дату.