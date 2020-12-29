Коронавірус у Манчестер Сіті: хто хворіє та чи зарахують команді технічну поразку
Коронавірус продовжує впливати на футбольні команди. В англійському Манчестер Сіті стався спалах COVID-19, через що вже було перенесено один матч "містян". Що відомо про коронавірус у Манчестер Сіті – читайте у нашому матеріалі.
Хто хворіє у Манчестер Сіті
У Манчестер Сіті стався спалах коронавірусу, тому 28 грудня був скасований матч 16-го туру АПЛ проти Евертона. У Манчестер Сіті 7 активних випадків коронавірусу, повідомляє The Athletic.
До теми Матч Евертон – Манчестер Сіті перенесений через спалах коронавірусу
Троє футболістів Манчестер Сіті здали позитивні тести в неділю, 27-го грудня. Слід зазначити, що 25 грудня клуб повідомив, що Габріель Жезус і Кайл Уокер, як і два співробітника клубу, заразилися коронавірусом.
У всіх футболістів хвороба протікає безсимптомно. Таким чином, у команді зараз сім активних випадків зараження за 4 дні.
Повідомляється, що тестування було проведено 27 грудня. Опісля Ман Сіті провів зустріч з представниками Евертона і АПЛ. Було прийнято рішення перенести матч, щоб уникнути поширення вірусу в Евертоні.
Якщо хтось із гравців або співробітників Ман Сіті здасть позитивні тести, то команда не отримає дозвіл на повернення до тренувань.
Ймовірно, буде перенесений матч 17-го туру АПЛ проти Челсі, який запланований на 3 січня. Також 6 січня у "містян" запланований півфінал Кубка ліги проти "Манчестер Юнайтед".
Чи вилетить Манчестер Сіті з кубка?
Як повідомляє Daily Mail, Манчестер Сіті не отримає технічну поразку, якщо не зможе зіграти у півфіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед.
Згідно з правилами Англійської футбольної ліги (EFL) по проведенню півфіналів турніру, у разі, якщо проведення матчу неможливе, організація повинна перенести гру і призначити нову дату.
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