Украинская сноубордистка Аннамари Данча продолжает феерить на Кубке Европы в Швейцарии. Опытная спортсменка к победе добавила "бронзу" соревнований.

7 февраля Аннамари Данча пополнила копилку сборной Украины еще одной наградой. 30-летней украинке в жаркой борьбе удалось опередить землячку Виту Бондарук, которая до последнего претендовала на "бронзу" в параллельном слаломе.

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Триумфальный этап сноубордистки Данчи

Эта медаль стала третьей для Украины на этапе Кубка Европы в швейцарском Ленцерхайде. Днем ранее спортсменка уже одержала победу, а Василий Кашелюк в мужской программе завоевал “серебро”. Для него эта медаль стала первой на международном турнире.

Параллельный слалом – это дисциплина сноуборда, когда два спортсмена спускаются по параллельным трассам, а побеждает тот, кто прошел дистанцию быстрее.

Чемпион мира среди юниоров Михаил Харук завоевал 6 и 9 позиции, а Лерон Бакиров – 7. Интересно, что для лидера сборной Украины по сноубордингу это первые медали в сезоне-2020/2021.

Кто такая Аннамари Данча?

30-летняя украинская сноубордистка, призерка чемпионата мира, участница трех зимних Олимпиад (2010, 2014, 2018). Но выше 16 места на Олимпийских играх не поднималась. На этапах Кубка Европы 9 раз была на пьедестале. Впервые она поднималась на подиум еще в далеком 2009 году, когда одержала победу на этапе во французской Исоле.

Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с бронзовой наградой в параллельном слаломе во второй день Кубка Европы в Швейцарии,

– говорится в сообщении.

Все подиумы Аннамари Данчи

Всего в ее карьере 4 победы:

27 марта 2009 (Исола, Франция)

12 марта 2010 (Киев, Украина)

12 марта 2011 (Киев, Украина)

6 февраля 2021 (Ленцергейде, Швейцария)

В конце января 2010 году Данча во Вратне (Словакия) получила "бронзу" соревнований. А уже в феврале того же года снова взобралась на третью ступень пьедестала в австрийском городе Касберг.

Этот год стал для Аннамари одним из лучших. В марте к победе на киевских соревнованиях она добавила и бронзовую награду. Через два года в декабре 2012 в австрийском городе Ратцшингс Данча пополнила свою копилку "серебром".

И вот через 9 лет украинка снова дважды взобралась на пьедестал в Швейцарии – "золото" и "бронза".