Українська сноубордистка Аннамарі Данча продовжує феєрити на Кубку Європи у Швейцарії. Досвідчена спортсменка до перемоги додала "бронзу" змагань.

7 лютого Аннамарі Данча поповнила скарбничку збірної України ще однією нагородою. 30-річній українці у спекотній боротьбі вдалось випередити землячку Віту Бондарук, яка до останнього претендувала на "бронзу" у паралельному слаломі.

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Тріумфальний етап сноубордистки Данчі

Ця медаль стала третьою для України на етапі Кубка Європи у швейцарському Ленцерхайді. Днем раніше спортсменка вже здобула перемогу, а Василь Кашелюк у чоловічій програмі виборов “срібло”. Для нього ця медаль стала першою на міжнародному турнірі.

Паралельний слалом – це дисципліна сноуборду, коли два спортсмени спускаються по паралельних трасах, а перемагає той, хто пройшов дистанцію швидше.

Чемпіон світу серед юніорів Михайло Харук виборов 6 та 9 позиції, а Лерон Бакіров – 7. Цікаво, що для лідерки збірної України зі сноубордингу це перші медалі у сезоні-2020/2021.

Хто така Аннамарі Данча? 30-річна українська сноубордистка, призерка чемпіонату світу, учасниця трьох зимових Олімпіад (2010, 2014, 2018). Але вище 16 місця на Олімпійських іграх не підіймалась. За на етапах Кубка Європи 9 разів була на п'єдесталі. Уперше вона підіймалася на подіум ще у далекому 2009 році, коли здобула перемогу на етапі в французькій Ісолі.

Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з бронзовою нагородою у паралельному слаломі у другий день Кубка Європи у Швейцарії,

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Всі подіуми Аннимарі Данчі

Загалом у її кар'єрі 4 перемоги:

27 березня 2009 (Ісола, Франція)

12 березня 2010 (Київ, Україна)

12 березня 2011 (Київ, Україна)

6 лютого 2021 (Ленцергейде, Швейцарія)

Наприкінці січня 2010 році Данча у Вратні (Словаччина) здобула "бронзу" змагань. А вже у лютому того ж року знову підійнялась на третю сходинку п'єдесталу у австрійському місті Касберг.

Цей рік став для Аннамарі одним з найкращих. У березні до перемоги на київських змаганнях вона додала й бронзову нагороду. Через два роки у грудні 2012 у австрійському місті Ратцшінгс Данча поповнила свою скарбничку "сріблом".

І ось через 9 років українка знову двічі підійнялась на п'єдестал у Швейцарії – "золото" та "бронза".