В группе Н на чемпионате мира 2022 года проходят матчи последнего тура. Португалия уже гарантировала себе выход в плей-офф, тогда как корейцам нужна только победа над Роналдой и компанией.

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Фернанду Сантуш выставил резервный состав на этот матч, разбавив его лишь несколькими игроками основы, в том числе и Роналду. Уже на пятой минуте португальцы открыли счет.

Однако отличился не CR7, а нападающий Браги Рикардо Орта. По флангу хорошо промчался Диогу Далот, вошел в штрафную соперника и пас нашел набегающего Орту, который прошил вратаря корейцев.

Видео гола Орты:

Для 28-летнего Рикарду это седьмой матч в футболке сборной и второй гол в ней. В случае непроигрыша в этой игре Португалия гарантирует первое место в квартете.

Правда, Корея не сложила руки и смогла сравнять счет уже в середине первого тайма. После подачи с углового мяч рикошетом от Роналду попал к Киму Йон Гвону. Защитник корейского Ульсана с двух метров расстрелял ворота Кошты. Пока счет в матче 1:1.

Как забивали корейцы: