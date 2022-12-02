В групі Н на чемпіонаті світу 2022 проходять матчі останнього туру. Португалія вже гарантувала собі вихід в плей-офф, тоді як корейцям потрібна лише перемога над Роналду і компанією.

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Фернанду Сантуш виставив резервний склад на цей матч, розбавивши його лише кількома гравцями основи, в тому числі і Роналду. Вже на п'ятій хвилині португальці відкрили рахуноку.

Проте відзначився не CR7, а нападник Браги Рікарду Орта. По флангу добре промчався Діогу Далот, увійшов у карний майданчик суперника і пасом знайшов набігаючого Орту, який прошив воротаря корейців.

Відео голу Орти:

Для 28-річного Рікарду це лише сьомий матч у футболці збірної і другий гол у ній. В разі непрограшу у цій грі Португалія гарантує собі перше місце у квартеті.

Правда, Корея не склала руки і змогла зрівняти рахунок вже в середині першого тайму. Після подачі з кутового м'яч рикошетом від Роналду потрапив до Кіма Йонг Вона. Захисник корейського Ульсана з двох метрів розстріляв ворота Кошти. Поки рахунок у матчі 1:1.

Як забивали корейці: